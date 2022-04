"Le combat contre l'antisémitisme doit se faire partout dans le monde" (Noa Tishby à i24NEWS)

"Les campus universitaires sont plongés dans l'antisémitisme aux Etats-Unis"

"Le combat contre l'antisémitisme doit se faire partout dans le monde, nos efforts sont pour l'instant concentrés aux Etats-Unis mais c'est quelque chose qu'il faut faire dans le monde entier", a déclaré jeudi soir l'actrice et la défenseure d’Israël sur les réseaux sociaux Noa Tishby dans Le Prime.

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a nommé lundi l’israélo-américaine comme première envoyée spéciale contre l’antisémitisme et la délégitimation d’Israël.

"Israël a un problème avec l'antisémitisme, que l'on voit à droite, à gauche et aussi de l'islam radical, il faut absolument travailler sur ce sujet pour le combattre", a-t-elle affirmé.

Interrogée sur la virulence des campus universitaires américains concernant Israël, Mme Tishby a confirmé que "les campus sont plongés dans l'antisémitisme aux Etats-Unis".

"Cela provient de la gauche sur la carte politique avec des organisations telles que le BDS qui qualifie Israël d'"apartheid'", a-t-elle ajouté.

"Je suis très heureuse d'avoir été nommée ambassadrice et de pouvoir entrer dans les campus, de droite comme de gauche, et d'essayer de leur expliquer pourquoi l'antisémitisme et la délégitimation d'Israël sont exactement la même chose", a poursuivi l'écrivaine.

Mme Tishby a exprimé le souhait de "créer des contacts et des liens" pour combattre le fléau de l'antisémitisme et "obtenir un maximum d'aides"

"Les communautés doivent lutter contre l'antisémitisme ensemble et j'espère créer des liens et des alliances qui pourront nous aider", a-t-elle souligné.

"Israël a toujours été accepté par des peuples du monde mais il y a des mouvements hostiles qui veulent l'exclure et on ne permettra pas cela", a assuré l'envoyée.