L'Égypte, le Qatar et l'ONU intensifient leurs efforts de médiation entre Israël et le Hamas (média)

L'Egypte, le Qatar et les Nations Unies ont intensifié leur médiation entre Israël et le groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza afin d'empêcher une nouvelle escalade de la violence, a rapporté samedi l'agence de presse Reuters, citant un responsable palestinien.

Le Hamas a exigé qu'Israël libère près de 500 émeutiers arrêtés vendredi après des affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens sur le mont du Temple (l'esplanade des Mosquées pour les musulmans) à Jérusalem.

Le groupe a par ailleurs demandé la fin des "visites provocatrices de groupes juifs" sur le site religieux et des incursions militaires dans les villes de Cisjordanie.

Suite à ces appels, l'Etat hébreu a libéré la plupart des détenus, une centaine d'entre eux étant toutefois restée en garde à vue, selon l'agence de presse.

"Israël est entièrement et directement responsable de ce crime et de ses conséquences", a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères, faisant référence aux violences sur le mont du Temple, "153 blessés palestiniens ont été transférés" dans des hôpitaux de Jérusalem et des "dizaines" d'autres traités sur place, selon un bilan du Croissant-Rouge.

La communauté internationale doit intervenir "immédiatement pour arrêter l'agression israélienne contre la mosquée Al-Aqsa et empêcher que les choses ne deviennent incontrôlables", a de son côté déclaré Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.

Les États-Unis ont pour leur part exprimé leur "profonde préoccupation", et exhorté "les responsables palestiniens et israéliens à travailler en coopération pour réduire les tensions et assurer la sécurité de tous".

Les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont eux condamné samedi une "prise d'assaut" par Israël de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.