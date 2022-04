L'État islamique appelle ses partisans en Israël à lancer de nouvelles attaques terroristes

"Nous annonçons, en nous appuyant sur Dieu, une campagne bénie pour se venger" de la mort du chef de l'EI

Le groupe État islamique (EI) a exhorté dimanche ses partisans en Israël à lancer de nouvelles attaques terroristes, tandis que le porte-parole de l'organisation jihadiste a appelé à une "offensive mondiale" en représailles à la mort de son chef tué au cours d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie en février dernier.

Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attentats, les deux premières menées par des Arabes israéliens liés à l'État islamique et dont les trois terroristes ont été abattus par les forces israéliennes.

"Nous annonçons, en nous appuyant sur Dieu, une campagne bénie pour se venger" de la mort du chef de l'EI, a déclaré Abou Omar al-Mouhajir dans un communiqué audio diffusé dimanche sur Telegram leur étant attribué.

Il a salué "ceux qui se sont battus et ont été tués pour Allah et la religion", dénonçant les "terroristes laïcs" du Fatah et du Jihad islamique palestinien qui se battent pour la terre et la patrie.

Abou Omar al-Mouhajir a également appelé tous les musulmans du monde arabe à s'opposer à tous les dirigeants qui entretiennent des relations avec Israël, soutenant que Jérusalem ne pourra "être libérée des Juifs que par le retour du califat".

"Les politiciens musulmans modernes qui tentent de libérer Jérusalem ne sont rien de plus que des marionnettes entre les mains d'Israël et de l'Occident", a-t-il affirmé.

L'EI a également appelé ses partisans à reprendre leurs attaques en Europe en saisissant "l'occasion" du "combat entre croisés", en allusion à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.