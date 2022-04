Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir mardi sur les tensions à Jérusalem

La France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mardi matin à huis clos pour discuter de l'escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

La France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion. Une nouvelle vague de violence a fait dimanche plus d'une vingtaine de blessés dans et autour du mont du Temple à Jérusalem.

Tôt dimanche, des centaines d'émeutiers palestiniens avaient commencé à amasser des "pierres" peu avant l'arrivée de juifs religieux à cet endroit, considéré comme le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l'islam, selon la police israélienne.

Les forces de l'ordre israéliennes sont intervenues sur le mont du Temple, située dans la Vieille ville à Jérusalem.

La Jordanie, qui administre le site, a fait porter dimanche la responsabilité de cette nouvelle escalade de la violence à Israël, le roi Abdallah II appelant l'Etat hébreu à "mettre fin aux mesures illégales et provocatrices qui mènent vers une plus grande escalade".