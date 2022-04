Violences à Jérusalem: entretien entre Blinken et le ministre jordanien des AE

Les États-Unis soutiennent le rôle de la Jordanie dans la supervision de l'administration du mont du Temple

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu mardi des violences entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, a indiqué le département d'État.

"Le secrétaire d'État et le ministre des Affaires étrangères ont discuté de l'importance pour les Israéliens et les Palestiniens de travailler à mettre fin au cycle de la violence, en s'abstenant d'actions et de rhétorique qui aggravent les tensions", a ajouté le département d'État.

Selon le communiqué, les discussions ont eu lieu lundi, mais l'annonce a été faite seulement ce mardi.

M. Blinken a également souligné que les États-Unis soutenaient le rôle de la Jordanie dans la supervision de l'administration du mont du Temple.

"Le secrétaire d'État Antony Blinken a souligné l'importance du maintien du statu quo historique sur le Haram al-Sharif/Mont du Temple, ainsi que l'appréciation du rôle particulier du Royaume hachémite de Jordanie en tant que gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem", poursuit le communiqué.

Il n'y a pas eu d'annonce immédiate de la part de la Jordanie concernant les discussions.

Lundi, M. Safadi a critiqué Israël pour les actions de la police sur le mont du Temple et a demandé le retour au statu quo d'avant 2000, selon lequel seuls les non-musulmans devaient obtenir l'autorisation du Waqf jordanien pour visiter le lieu saint.