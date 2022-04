A. Blinken exhorte les Israéliens et les Palestiniens à "mettre fin au cycle de violences"

Il a appelé à faire "preuve de retenue en s'abstenant d'actions qui aggrave les tensions"

Le secrétaire d'État américain s'est entretenu mardi avec des dirigeants israélien et palestinien au sujet de l'escalade des violences en Israël et en Cisjordanie ces derniers jours qui ont exacerbé les tensions dans la région.

Lors d'un appel avec son homologue Yaïr Lapid, Antony Blinken a souligné "l'importance de voir les Palestiniens et les Israéliens travailler pour mettre fin au cycle de violences", a déclaré le département d'Etat dans un communiqué.

Il a appelé à faire "preuve de retenue en s'abstenant d'actions qui aggrave les tensions, y compris sur l'esplanade des Mosquées/Mont du Temple de Jérusalem".

Yair Lapid a indiqué avoir informé le haut diplomate des efforts d'Israël pour garantir la liberté de culte à Jérusalem.

Mais il a accusé "des centaines d'extrémistes islamiques" d'avoir provoqué des émeutes et diffusé de la désinformation qui attisent les tensions.

"J'ai dit à @SecBlinken qu'Israël ne tolérerait pas les appels en faveur de la violence, et j'ai souligné la nécessité d'un soutien international pour ramener le calme à Jérusalem", a-t-il affirmé sur Twitter.

Antony Blinken a réitéré "l'engagement inébranlable" de l'administration envers la sécurité d'Israël condamnant le tir de roquette depuis Gaza lundi soir, et souligné le soutien des États-Unis à une solution négociée à deux États avec les Palestiniens.

De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé auprès de M. Blinken les "attaques brutales des forces et des colons israéliens dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa", ainsi que "les incursions israéliennes dans les villes et villages palestiniens", avertissant "de conséquences désastreuses et insupportables", selon l'agence de presse palestinienne WAFA.

Le secrétaire d'Etat s'était déjà entretenu lundi avec son homologue jordanien Aymane al-Safadi pour insister sur "l'importance de préserver le statu quo historique" sur le mont du Temple (l'esplanade des Mosquées pour les musulmans) administré par la Jordanie, mais dont l'accès est contrôlé par l'Etat hébreu.

Le département d'Etat américain a également annoncé que la responsable des affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, se rendrait à partir de mardi et jusqu'au 26 avril en Jordanie, en Israël, en Cisjordanie, et en Egypte pour des discussions visant "à réduire les tensions" dans la région.