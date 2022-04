"Nous répondrons en conséquence si Israël fournit à l'Ukraine des équipements défensifs" (envoyé russe)

L'ambassadeur Anatoly Viktorov lance un avertissement après l'annonce de Benny Gantz

L'envoyé de la Russie en Israël a averti jeudi que Moscou réagira si Jérusalem fournit à Kiev du matériel défensif dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par son pays.

S'exprimant sur la télévision d'État russe, l'ambassadeur Anatoly Viktorov a pris note de l'annonce faite mercredi par le ministre de la Défense Benny Gantz selon laquelle Israël fournira à l'Ukraine des casques et des gilets pare-balles.

Le bureau de M. Gantz a souligné que ces équipements seraient destinés aux forces civiles et médicales ukrainiennes, et non aux militaires.

"Nous vérifions soigneusement cette information et répondrons en conséquence si elle est confirmée", a assuré M. Viktorov.

L'annonce faite par M. Gantz mercredi marque un changement de politique pour Israël, qui a d'abord examiné les demandes ukrainiennes d'équipements en mars.

Israël a évité de prendre parti depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février. Toutefois, la rhétorique venant de Jérusalem a changé à la suite des rapports faisant état de massacres de civils par les Russes.

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a même explicitement accusé la Russie de "crimes de guerre" au début du mois. Il s'agissait des propos les plus fermes jamais formulés par un haut responsable israélien à l'encontre de Moscou.

Si Jérusalem a peut-être quelque peu changé de ton pour s'aligner davantage sur les puissances occidentales, elle a jusqu'à présent refusé catégoriquement de contribuer à l'effort militaire ukrainien.

En revanche, l'Etat hébreu a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine et a construit un hôpital de campagne dans l'ouest du pays.