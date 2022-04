Ukraine: Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine à se montrer "responsable"

"Il ne nous faut céder à aucune tentative d'escalade, en particulier de la part de la Russie"

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi, à l'occasion d'un déplacement de campagne près de Paris, son homologue russe Vladimir Poutine à se montrer "responsable".

"Sur les dernières heures et les déclarations et les tests russes, j'appelle la Russie et le président Poutine en tant que puissance dotée (de l'arme nucléaire, ndlr) et membre permanent du Conseil de sécurité, à rester une puissance responsable et à ne céder à aucune forme de provocation, parce que ce serait un changement profond de la grammaire internationale", a déclaré le chef d'Etat français, qui vise sa réélection dimanche face à Marine Le Pen.

Vladimir Poutine a jugé jeudi que ses forces avaient avec "succès" pris le contrôle de la ville ukrainienne de Marioupol, et a ordonné d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de leur donner l'assaut. L'armée russe avait par ailleurs annoncé mercredi le premier tir d'essai réussi du missile balistique intercontinental Sarmat, une arme de nouvelle génération de très longue portée que Vladimir Poutine a salué comme "sans équivalent".

"J'aurai l'occasion, si les Françaises et les Français me font confiance, dès la semaine prochaine de l'appeler", a déclaré M. Macron depuis Saint-Denis, une banlieue populaire de la métropole parisienne.

"Je pense que nous devons rester vigilants et unis comme Européens, unis comme alliés, continuer à dialoguer avec l'ensemble des puissances, y compris régionales non européennes, et au sein des Nations Unies, à envoyer des messages très clairs à l'égard de la Russie", a souligné Emmanuel Macron.

"Il ne faut aucune escalade. Nous, nous continuons d'œuvrer pour le cessez le feu et la paix, mais il (ne) nous faut céder à aucune tentative d'escalade, en particulier de la part de la Russie", a-t-il souligné.