La rencontre prévue à Jérusalem avec le patriarche orthodoxe russe est "suspendue" (pape François)

Cette rencontre "pourrait entraîner une grande confusion"

Le pape François a déclaré dans une interview publiée jeudi qu'une rencontre prévue à Jérusalem avec le patriarche orthodoxe russe Kirill a été "suspendue".

S'exprimant dans le quotidien argentin La Nacion, le pape a affirmé que les diplomates du Vatican avaient prévenu que la tenue de cette rencontre en juin "pourrait entraîner une grande confusion".

Le pape n'a donné aucune indication sur la date de la réunion et n'a pas donné de détails sur les raisons de son annulation.

Le patriarche russe est un fervent partisan de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que le pape a appelé à la fin de la guerre et décrié le massacre d'enfants et de civils en Ukraine.

"Que la paix règne sur l'Ukraine déchirée par la guerre, si durement éprouvée par la violence et la destruction de cette guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée", a déclaré François à l'occasion de la fête de Pâques, alors qu'il s'adressait à une foule sur la place Saint-Pierre.

Sa rencontre prévue à Jérusalem aurait suivi son prochain voyage au Liban voisin.

La dernière visite du pape François en Israël remonte à mai 2014.

Sa visite comprenait des visites de sites religieux à la fois à Jérusalem et à Bethléem et un court arrêt à la barrière de sécurité de la Cisjordanie, ainsi que des visites au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, à la tombe de Theodor Herzl et à un mémorial israélien aux victimes du terrorisme.