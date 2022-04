Les États-Unis sont "à l'écoute des préoccupations d'Israël" sur sa sécurité (Maison Blanche)

Jake Sullivan et Eyal Hulata ont évoqué les relations d'Israël "avec les principaux pays de l'Indo-Pacifique"

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré lundi son homologue israélien Eyal Hulata, "pour discuter d'une série de problèmes sécuritaires régionaux et mondiaux", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

"M. Sullivan a souligné que les États-Unis étaient à l'écoute des préoccupations d'Israël concernant les menaces à sa sécurité, et en premier lieu de l'Iran et des mandataires soutenus par l'Iran", a-t-il été indiqué.

Les deux hauts responsables ont dans ce contexte convenu de poursuivre la coordination par le biais du groupe consultatif stratégique américano-israélien, "et de renforcer la sécurité et la coopération diplomatique dans la mesure du possible avec d'autres partenaires régionaux".

La Maison Blanche a ajouté – sans donner plus de détails – que MM. Sullivan et Hulata avaient par ailleurs évoqué les relations d'Israël "avec les principaux pays de l'Indo-Pacifique".

La guerre en Ukraine "et la nécessité de continuer à soutenir nos partenaires ukrainiens" ont également été abordées lors de leur entretien.

Les deux conseillers se sont ainsi "engagés à poursuivre leur étroite coordination sur l'éventail des questions de sécurité importantes pour les États-Unis et Israël, et ils attendent avec impatience la visite du président Biden en Israël dans les mois à venir", a souligné la Maison Blanche.

Leur rencontre faisait suite à un appel téléphonique entre le président Joe Biden et le Premier ministre Naftali Bennett dimanche concernant les efforts déployés pour stopper l'escalade de la violence à Jérusalem.