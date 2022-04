2021 a été une année record pour l'antisémitisme, la lutte contre le fléau a "échoué" (rapport)

"Nous avons besoin d'un examen courageux et impitoyable de l'efficacité des stratégies existantes"

2021 aura été une année record pour l'antisémitisme, selon le 28e rapport annuel du Centre d'étude du judaïsme européen contemporain de la faculté des sciences humaines de l'université de Tel Aviv publié mercredi à la veille de la Journée de la Shoah en Israël.

Basées sur une analyse de dizaines d'études du monde entier, ainsi que sur des informations provenant des autorités chargées de l'application des lois, des médias et des organisations juives de divers pays, "les données alarmantes" indiquent une forte augmentation du nombre d'incidents antisémites dans de nombreux pays.

Les auteurs signalent une hausse spectaculaire du nombre de ces actes, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

Selon le rapport, cette croissance provient du renforcement des mouvements politiques radicaux de droite et de gauche à travers le monde et de la vaste portée des réseaux sociaux "responsables de désinformation et d'incitation à la haine".

Plus particulièrement, l'explosion des théories du complot liée à la pandémie, ainsi que la guerre à Gaza en mai 2021, ont généré des flambées aiguës d'antisémitisme.

En France, où vit la troisième plus grande communauté juive du monde, le Service de Protection de la Communauté juive (SPJC), en coopération avec le ministère français de l'Intérieur, a enregistré 589 incidents antisémites en 2021, soit une augmentation de 74% par rapport à 2020 et une diminution de 14% par rapport à 2019.

"Quelque chose ne fonctionne tout simplement pas", a estimé le professeur Uriya Shavit, directeur du Centre d'étude de la communauté juive européenne contemporaine.

"Ces dernières années, la lutte contre l'antisémitisme a bénéficié de ressources considérables dans le monde entier et pourtant, le nombre d'incidents antisémites augmente rapidement", a-t-il déploré.

Dans ce contexte, il a appelé à mener "un examen courageux et impitoyable de l'efficacité des stratégies existantes".

Le professeur a également souligné "les efforts déployés par l'Iran pour diffuser la propagande antisémite par le biais des médias sociaux et pour financer des canaux spécifiques, et la nécessité de faire connaître et dénoncer ces efforts partout".