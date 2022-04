Yom HaShoah: "De moins en moins de survivants, ceux qui nient l'histoire répandent leurs mensonges" (Blinken)

"Notre devoir est de rester unis contre la tyrannie, les mensonges et la haine sous toutes leurs formes"

"Sous le thème 'Le courage face au mal', nous marquons aujourd'hui la Journée du souvenir de l'Holocauste et rendons hommage aux victimes et aux survivants de l'Holocauste", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un communiqué à l'occasion du Yom HaShoah en Israël.

"Alors que nous nous souvenons des horreurs de ce chapitre sombre, nous sommes entourés de descendants de survivants de l'Holocauste qui ont été inspirés par la souffrance et le courage de leur famille pour se consacrer au service public", a-t-il expliqué.

"C'est un sentiment que je partage de l'histoire de ma propre famille".

"Ce sont des fonctionnaires comme l'ambassadrice américaine Michèle Taylor, dont les parents et les grands-parents ont réussi à échapper à l'Holocauste avant que les nazis n'assassinent sa famille", a détaillé M. Blinken.

"Cette terrible perte d'êtres chers et la volonté de survie de sa famille ont été les catalyseurs de la longue carrière de l'ambassadrice pour défendre et faire avancer la cause des droits de l'homme", a-t-il fait valoir, notant que Mme Taylor est à présent "la représentante des États-Unis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies".

"Elle y défend la liberté, l'égalité des droits et la dignité de tous, et elle y travaille à rallier le monde pour soutenir l'Ukraine contre la brutale guerre d'agression de la Russie", a-t-il rappelé tandis que près de 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe.

"Notre devoir est de rester unis contre la tyrannie, les mensonges et la haine sous toutes leurs formes", a-t-il insisté.

"Nous devons faire face à la montée de l'antisémitisme", a-t-il souligné en marge d'une hausse spectaculaire d'actes antisémites dans le monde.

"Nous devons veiller à ce que les générations actuelles et futures apprennent l'histoire et les leçons de l'Holocauste, afin qu'elles se sentent responsables de s'opposer à l'injustice et d'agir contre les atrocités où qu'elles se produisent", a-t-il martelé.

"Ce travail est urgent. De moins en moins de survivants sont encore parmi nous, tandis que ceux qui nient et déforment l'histoire de l'Holocauste trouvent de nouveaux moyens insidieux de répandre leurs mensonges", a-t-il averti.