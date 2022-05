B. Gantz désigne 4 combattants de l'EI comme terroristes étrangers, conformément à la demande des États-Unis

"Nous continuerons à renforcer notre coopération avec nos partenaires du monde entier"

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz a désigné lundi quatre membres de l'État islamique comme des agents terroristes étrangers, selon son bureau.

C'est la première fois que le ministère de la Défense désigne des agents terroristes étrangers à la demande des États-Unis, précise le bureau de M. Gantz.

Les quatre individus - Farhad Hoomer, Siraaj Miller, Abdella Hussein Abadigga et Peter Charles Mbaga - sont accusés d'avoir mis en place des cellules de l'EI sur le continent africain, de collecter des fonds et de planifier des attaques.

Les quatre ont été désignés comme terroristes par le Trésor américain en mars.

"Israël et les États-Unis voient la nécessité de combattre les organisations terroristes, partout et à tout moment", a poursuivi M. Gantz dans un communiqué.

"Nous continuerons à travailler pour réduire les capacités des organisations terroristes et de leurs agents, et nous continuerons à renforcer notre coopération avec nos partenaires du monde entier face à ceux qui cherchent à saper la stabilité et à faire du mal aux innocents", a-t-il conclu.