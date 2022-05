Un Juif sur sept dans le monde est ultra-orthodoxe, la tendance devrait passer à un sur cinq

Israël et les États-Unis abritent environ 92 % des Juifs haredi

Les Juifs ultra-orthodoxes sont plus de 2 millions et le taux de naissance dans cette communauté représente jusqu'à 80% de la croissance de la population juive mondiale, selon un nouveau rapport publié par l'Institute for Jewish Policy Research (JPR).

Selon le rapport, la communauté haredi est évaluée aujourd'hui à environ 2.100.000 personnes dans le monde, sur une population juive totale de 15 millions. La population haredi pourrait doubler d'ici 2040, atteignant plus d'un cinquième du total d'ici là.

Chercheur à JPR et directeur de son unité de démographie juive européenne, le Dr Staetsky qui est auteur du rapport, est un ancien analyste au Bureau central des statistiques en Israël dont l'expertise couvre les disciplines de la démographie, des statistiques appliquées et de l'histoire.

Selon le rapport, la population juive haredi représente environ 14% de la population juive mondiale. Israël et les États-Unis abritent environ 92% des Juifs haredi.

De plus, l'Europe abrite 5% de la population ultra-orthodoxe, tandis que le reste vit principalement en Amérique latine, en Afrique du Sud, au Canada et en Australie. En dehors d'Israël et des États-Unis, les trois plus grandes populations haredi se trouvent au Royaume-Uni (environ 75 000, soit 25% de tous les Juifs britanniques), au Canada (30 000, 8%) et en France (12 000, 3%).

Alors que la population juive mondiale a augmenté d'environ 0,7% par an au cours de la dernière décennie, la population haredi augmente actuellement d'environ 3,5% à 4,0% par an - cinq à presque six fois plus vite que pour les autres communautés.