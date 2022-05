Antony Blinken souhaite une bonne fête de l'Indépendance au peuple d'Israël

"Les liens entre nos deux pays, fondés sur nos idéaux démocratiques communs, sont inébranlables"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a adressé mercredi ses félicitations aux Israéliens à l'occasion de la fête de l'indépendance.

"Les liens entre nos deux pays, fondés sur nos idéaux démocratiques communs, sont inébranlables. Les États-Unis restent inébranlables dans leur engagement envers la sécurité d'Israël et apprécient profondément notre partenariat pour faire face aux défis mondiaux, y compris les menaces posées par l'Iran", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur travail avec Israël pour créer un Moyen-Orient plus pacifique, plus sûr et plus prospère, notamment en construisant des ponts supplémentaires entre Israël et ses voisins", a-t-il affirmé en souhaitant une bonne fête de l'indépendance au peuple d'Israël.

Les Israéliens fêtent à partir de ce mercredi soir la création de l'Etat d'Israël proclamé le 14 mai 1948, correspondant cette année, selon le calendrier hébraïque, au 5 mai.