Polémique sur Hitler et le "sang juif": V. Poutine s'excuse après les propos de S. Lavrov (bureau de N. Bennett)

Le président russe se dit "confiant" pour la poursuite des liens avec Israël

Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses excuses jeudi au Premier ministre Naftali Bennett pour les propos émis par le principal envoyé du Kremlin en début de semaine, a déclaré le bureau du Premier ministre.

Les commentaires du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirmant qu'Adolf Hitler avait du "sang juif", ont suscité l'émoi en Israël et ont marqué une dégradation des relations entre les deux pays.

"Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les commentaires de Lavrov et l'a remercié d'avoir clarifié la vision du président sur le peuple juif et la mémoire de la Shoah", a indiqué le bureau de M. Bennett.

Le Kremlin a ajouté que M. Poutine s'était entretenu avec Mme Bennett de "la mémoire historique, de la Shoah et de la situation en Ukraine".

Plus tôt ce jeudi, M. Poutine a envoyé un message au président Isaac Herzog pour le "féliciter" à l'occasion du jour de l'indépendance d'Israël.

"Je suis convaincu que les relations russo-israéliennes fondées sur les principes de l'amitié et du respect mutuel continueront à se développer dans l'intérêt de nos peuples et en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient", a exprimé M. Poutine, selon le bureau de M. Herzog.

L'ambassadeur russe en Israël, Anatoly Viktorov, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères lundi pour une discussion sur ces propos, que le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a qualifiés d'"impardonnables".

Le ministère russe des Affaires étrangères a ensuite réitéré ses affirmations mardi dans une déclaration accusant M. Lapid de faire des "déclarations anti-historiques" qui "expliquent en grande partie pourquoi le gouvernement israélien actuel soutient le régime néo-nazi de Kiev".