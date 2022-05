Yom Hatsmaout: "Vous connaissez mon attachement profond à Israël" (E. Macron)

"La sécurité d'Israël est au coeur de notre partenariat"

A l'occasion du 74e anniversaire de l'Etat d'Israël, le président français Emmanuel Macron a adressé ses voeux à la nation, soulignant son "attachement profond à Israël".

"La proximité entre nos deux pays s’enracine dans la richesse des liens humains qui nous unissent, en particulier grâce aux Français d'Israël qui font vivre au quotidien notre relation", a-t-il déclaré dans une vidéo officielle.

https://twitter.com/i/web/status/1522252246356004865 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Vous pouvez compter sur moi pour la renforcer à tous les plans, y compris au niveau européen. En premier chef, dans notre lutte commune contre le terrorisme qui vient encore une fois de vous frapper si durement", a-t-il poursuivi.

"La sécurité d'Israël est au cœur de notre partenariat. Face au regain de tensions à Jérusalem ces dernières semaines, je tiens à saluer les efforts engagés pour éviter une escalade. Je veux aussi saluer l’engagement d’Israël et de nos partenaires arabes qui ont donné naissance aux Accords d’Abraham. Ils contribuent à la stabilité et à la paix. Ils doivent être renforcés et élargis," a poursuivi le président.

Il a ensuite précisé qu'ils "doivent aussi ouvrir la voie à un dialogue politique direct entre Israël et les Palestiniens, pour répondre aux aspirations légitimes de chacun, à la souveraineté et à la sécurité."

Enfin, le président a affirmé "que le combat contre l’antisémitisme est, et restera pour moi, une priorité absolue. Aujourd’hui encore il se manifeste, en France comme dans trop de pays. C’est une situation que nous n’accepterons jamais, car quand on s’en prend aux Juifs, on s’en prend à la République, on s’en prend à la France."