L'UE suggère de ne pas désigner comme terroristes l'ensemble des Gardiens de la révolution pour sauver les pourparlers sur le nucléaire iranien

Les responsables israéliens ont toutefois ouvertement exprimé leur inquiétude face à cette éventualité

L’Union européenne fait une dernière tentative pour relancer les pourparlers sur le nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales, qui sont dans une impasse alors que l’Iran demande à ce que Washington retire les Gardiens de la révolution islamique de sa liste d'organisations terroristes.

Les pourparlers entre l'Iran et les puissances mondiales à Vienne pour relancer l'accord nucléaire de 2015 sont au point mort depuis plus de six semaines.

Cependant, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré au Financial Times dans une interview publiée samedi que l'UE espérait trouver une "voie médiane" pour sortir de l'impasse.

Selon le rapport, J. Borrell a suggéré un scénario selon lequel la désignation sur les Gardiens de la révolution serait en majeure partie levée, mais maintenue pour certaines branches spécifiques de l'organisation.

Les responsables israéliens ont toutefois ouvertement exprimé leur inquiétude face à cette éventualité.

Le rapport note que les Gardiens de la révolution a un certain nombre de branches dont la force al-Quds ainsi que des intérêts commerciaux étendus.

La force al-Qods est désignée par un certain nombre de pays comme une organisation terroriste, dont les États-Unis et Israël.

"À un certain moment, je dois dire en tant que coordinateur, que je mets cette proposition sur la table, formellement… le seul point d'équilibre possible serait celui-ci", a déclaré J. Borrell. "Nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment, car entre-temps, l'Iran continue de développer son programme nucléaire."