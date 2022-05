Une cyberentreprise américano-israélienne découvre un réseau d'espionnage "massif" soutenu par la Chine

Le groupe serait actif depuis au moins 2010

Une société de cybersécurité israélo-américaine a déclaré lundi avoir découvert une opération de piratage "massive", qui serait dirigée par un groupe soupçonné d'être soutenu par la Chine, et qui s'était notamment livré au vol de propriété intellectuelle et à l'espionnage sur trois continents.

Cybereason, dont le siège est à Boston avec des bureaux à Tel-Aviv, Londres et Tokyo, a indiqué que le groupe employait des méthodes sophistiquées et travaillait à cibler des entreprises technologiques et manufacturières aux États-Unis, en Europe et en Asie pour voler des informations exclusives sensibles.

Assaf Dahan, directeur principal et responsable de la recherche sur les menaces chez Cybereason, a affirmé au Times of Israel que le groupe était "l'un des plus prolifiques dans le paysage des cybermenaces" et connu pour agir au nom des intérêts de l'État chinois.

Le groupe serait actif depuis au moins 2010. Certains de ses membres ont été inculpés en 2020 par le ministère américain de la Justice pour crimes informatiques contre une centaine d'entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays, notamment des sociétés de développement de logiciels, des fabricants de matériel informatique, des télécommunications et des sociétés de jeux.

M. Dahan a ajouté que les recherches de Cybereason ont montré que le groupe s'était livré "au vol de propriété intellectuelle et de cyberespionnage à grande échelle" depuis au moins 2019.

Cybereason a commencé ses recherches sur les opérations d'espionnage industriel du groupe l'année dernière, après avoir été alerté par l'une des entreprises ciblées que quelque chose se tramait dans son réseau, a affirmé M. Dahan, qui est basé à Londres.