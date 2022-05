Aide au peuple syrien: l'UE porte sa contribution à 1,5 milliard d'euros pour 2022

"Nous ne devons pas abandonner la Syrie", a insisté Josep Borrell

L'Union européenne a annoncé mardi porter son aide à 1,56 milliard d'euros en faveur des réfugiés et déplacés syriens pour 2022, et appelé les autres participants à la 6e conférence des donateurs organisée à Bruxelles à ne pas abandonner la Syrie.

"Afin de lancer la conférence des donateurs, que je préside, j'annonce un milliard d'euros pour l'année civile 2022, ce qui portera notre contribution cumulée à plus de 1,5 milliard. Pour 2023, l'Union européenne apportera le même soutien financier, soit 1,56 milliard", a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Je vous demande de tous vous montrer aussi généreux dans vos engagements", a-t-il lancé aux représentants des quelque 70 Etats et institutions internationales présents pour cette conférence.

"La lassitude s'installe après 11 années des confit. Elle est compréhensible. Il est difficile de faire face à plusieurs conflits en même temps et l'Ukraine fait les gros titres", a-t-il souligné. Une conférence des donateurs pour ce pays organisée le 5 mai à Varsovie a permis d'obtenir des engagements pour plus plus de 6 milliards d'euros.

"Nous ne devons pas abandonner la Syrie", a insisté Josep Borrell. "La conférence annuelle de Bruxelles cristallise les espoirs pour le peuple syrien, même si malheureusement il n'y a aucune lueur au bout du tunnel", a-t-il reconnu.

"Nous devons faire en sorte que les engagements pour l'aide humanitaire restent aux niveaux de 2021", a-t-il exhorté. "Les besoins sont toujours gigantesques", a plaidé Josep Borrell.

6,4 milliards de dollars (4,4 pour l'année 2021 et 2 milliards pour 2022 et les années suivantes) avaient alors été promis pour aider le peuple syrien et les réfugiés dans les pays voisins de la région.