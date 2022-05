Téhéran annonce l'arrestation de deux Européens en marge de la visite en Iran du négociateur de l'UE sur le nucléaire

Les détenus sont accusés d'être des "agents" de renseignements "expérimentés" et "citoyens d'un pays européen"

Le ministère iranien des Renseignements a annoncé mercredi l'arrestation de deux "Européens", en marge du déplacement en Iran du négociateur de l'Union européenne chargé de coordonner les pourparlers sur le nucléaire, actuellement au point mort.

"Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés", a déclaré le ministère des Renseignements, dans un communiqué officiel, sans préciser la date des arrestations, ni où elles ont eu lieu.

Les détenus sont accusés d'être des "agents" de renseignements "expérimentés" et "citoyens d'un pays européen", a-t-il ajouté.

L'annonce du ministère, lors de la visite d'Enrique Mora, intervient tandis que Téhéran menace déjà d'exécuter un chercheur irano-suédois emprisonné depuis 2016, et qu'un autre ressortissant iranien risque la prison à vie en Suède.

L'Iran fait depuis longtemps face à des allégations selon lesquelles il utilise ses arrestations comme monnaie d'échange avec l'Occident, ce que nie la République islamique.

A Téhéran, M. Mora a rencontré mercredi le chef des négociateurs iraniens, Ali Bagheri, l'Iran étant engagé depuis un an dans des négociations directes avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, et indirectes avec les Etats-Unis, pour relancer un accord conclu en 2015 sur son programme nucléaire.

Parmi les principaux obstacles figure la demande de l'Iran de retirer les Gardiens de la révolution, son armée idéologique, de la liste noire américaine des "organisations terroristes étrangères", mais le président des Etats-Unis Joe Biden semble ne pas vouloir céder à cette exigence.