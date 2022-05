Construction de logements en Cisjordanie: l'envoyé de l'ONU pour la paix au Moyen-Orient dénonce l'approbation par Israël

"L'expansion continue des colonies renforce l'occupation"

L'envoyé des Nations unies pour la paix au Moyen-Orient a dénoncé l'approbation par Israël de plans pour plus de 4.400 unités de logement dans les implantations de Cisjordanie.

"L'expansion continue des colonies renforce l'occupation, empiète sur les terres et les ressources naturelles palestiniennes et entrave la libre circulation de la population palestinienne", a déploré Tor Wennesland dans un communiqué.

"J'exhorte les autorités israéliennes à cesser la progression de toutes les activités de colonisation et à s'abstenir de ces actions unilatérales et provocatrices qui alimentent l'instabilité et compromettent les perspectives d'établissement d'un État palestinien viable et contigu dans le cadre d'une solution négociée à deux États, et sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies, du droit international et des accords bilatéraux", a-t-il poursuivi.

Israël a approuvé jeudi près de 4.500 logements dans les implantations en Cisjordanie, dont plus de 2.700 définitivement.

Au total, 2.791 logements ont reçu un feu vert final du comité de planification de l'Administration civile tandis que 1.636 ont reçu une autorisation préalable.

La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a estimé jeudi sur Twitter qu'il s'agissait d'un "jour de fête pour le mouvement des implantations en Judée et Samarie".