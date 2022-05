Vente aux enchères d'une lettre dans laquelle Einstein exhortait le monde à attaquer les nazis

"Il existe des maladies qui ne peuvent être vaincues sans chirurgie"

Une lettre rare écrite à la main et signée par le célèbre physicien juif Albert Einstein, qui exhorte les puissances mondiales à adopter une ligne plus dure à l'encontre de l'Allemagne nazie, est mise aux enchères à la maison de vente Kedem à Jérusalem.

La lettre, adressée à la journaliste danoise Karen Stampe-Bendix et datée de 1936, a été rédigée alors que la menace que représentait l'Allemagne nazie pour les Juifs d'Europe devenait de plus en plus évidente, parallèlement à l'extrémisme politique croissant d'Adolf Hitler.

Malgré sa vision pacifiste du monde, Einstein insiste dans cette lettre sur le fait que, dans les circonstances actuelles, il n'y a pas d'autre choix que d'affronter l'Allemagne et même de prendre l'initiative de le faire.

"Il aurait été préférable d'intervenir il y a déjà trois ans", écrit-il.

"Il y a des maladies qui ne peuvent être vaincues sans intervention chirurgicale. Je ne peux pas le nier, même si j'abhorre le couteau", ajoute-t-il, dans une opposition frappante à la position conciliante des puissances du monde libre.

"Le plus regrettable est la faible position de l'Angleterre, dans la mesure où elle repousse effectivement le début de la guerre, mais ne peut certainement pas l'empêcher", a déclaré Einstein.

Le physicien juif a imploré la journaliste danoise de se réconforter dans sa propre situation, affirmant que le Danemark "n'est pas menacé par les turbulences imminentes" et lui promettant que "même si c'est économiquement difficile, il y a encore une étrange consolation dans le fait qu'aucun endroit sur terre n'est dans une meilleure situation".

Cette affirmation s'est toutefois révélée fausse, puisque le Danemark a été attaqué et occupé par les forces nazies en 1940.

Einstein termine sa lettre par une description du sentiment dominant aux États-Unis à l'époque, en écrivant : "Ici aussi, il y a un fort taux de chômage et, contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, [il y a] une atmosphère de résignation pessimiste face à l'état des choses. D'autre part, les circonstances difficiles ici n'ont pas conduit aux passions politiques enflammées qui nous sont si familières en Europe."