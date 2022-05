Elargissement de l'Otan: Washington "travaille à clarifier la position de la Turquie"

La Suède et la Finlande prévoient de discuter avec la Turquie samedi à Berlin

Washington "travaille à clarifier la position de la Turquie" après que le président Recep Tayyip Erdogan a menacé de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, a dit la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki vendredi.

Une adhésion future de ces deux pays a reçu "un large soutien" d'autres membres de l'Alliance atlantique, a-t-elle rappelé, tandis que la Finlande et la Suède ne pourront être admises qu'après un vote à l'unanimité des membres existants.

La Turquie "a été impliquée et efficace pour tenter d'établir un dialogue entre la Russie et l'Ukraine, et elle a apporté une assistance à l'Ukraine", a de son côté souligné le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "Donc rien ne change quant à sa position dans l'alliance de l'Otan."

La Suède et la Finlande prévoient elles, de discuter avec la Turquie samedi à Berlin lors d'une réunion informelle prévue des ministres de l'Otan.

Recep Tayyip Erdogan a dit ne pas vouloir voir "se répéter la même erreur que celle commise au moment de l'adhésion de la Grèce", un voisin avec lequel la Turquie entretient historiquement des relations compliquées.

Il a aussi accusé les deux pays nordiques de servir d'"auberge aux terroristes du PKK", le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par l'Union européenne et les Etats-Unis.

Pour certains analystes, la Turquie pourrait chercher à profiter d'un avantage tactique afin d'obtenir une contrepartie de la part des membres de l'Alliance, au moment où Ankara souhaite notamment acquérir des avions de combat F-16 américains.