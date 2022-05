Le père de Gigi et Bella Hadid affirme que "les sionistes contrôlent le monde et tuent les journalistes"

Ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires se fait l'écho de théories complotistes antisémites

"Les sionistes contrôlent le monde", a déclaré Mohamed Hadid, père des mannequins internationaux Bella et Gigi Hadid, dans un post Instagram publié dimanche.

Afin de contourner cette emprise présumée, l'homme d'affaires palestinien exhortait à emboîter le pas à Nerdeen Kiswani, une figure pro-BDS très controversée.

"Pour contourner leur emprise sur les médias, on devrait suivre la figure controversée du BDS qui promeut la violence et les intifadas", a-t-il écrit.

"Combien de temps le monde peut-il rester aussi silencieux ? s'interroge dans son post le businessman. "Les sionistes veulent même tuer les journalistes et acheter les médias, le New York Times et d'autres."

Mohamed Hadid a fait ces commentaires sur un post contenant une image réalisée par l'agence de presse Shehab de sa fille Bella qui a écrit en légende : "Combien de temps allons-nous rester silencieux, alors qu'Israël tue des journalistes ?"

Le message de Mohamed Hadid a été supprimé peu de temps après qu'il ait été relayé par le Jerusalem Post. Ce n'est pas la première fois que ce dernier se fait l'écho de théories complotistes antisémites.

Les commentaires de Bella et Mohamed Hadid faisaient référence à la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, lors d'un échange de tirs à Jénine entre les troupes de Tsahal et des hommes armés palestiniens.

Bien que les investigations autour de sa mort n'aient jusqu'à présent pas été concluantes pour déterminer qui a tiré la balle mortelle, certains, comme les Hadid, n'ont pas tardé à désigner Israël comme le coupable.

L'activiste pro-BDS Nerdeen Kiswani dirige l'organisation Within Our Lifetime (WOL), qui était notamment à l'initiative d'un rassemblement devant les bureaux des Amis de Tsahal le 30 mars, au cours duquel les participants ont scandé " mondialisez l'intifada " et "il n'y a qu'une seule solution, l'intifada, la révolution".

Le 20 avril, le mouvement controversé a organisé un rassemblement en soutien aux émeutiers arabes sur le mont du Temple à Jérusalem.

Les encarts publié pour promouvoir ce rassemblement mentionnaient que "le sionisme n'avait pas sa place en Palestine, et qu'il devait être éradiqué pour parvenir à la libération totale".

Les affiches de l'événement appelaient à "la résistance et la libération par tous les moyens nécessaires ", ce qui selon ses détracteurs, exprimait une incitation claire à la violence. Lors de l'événement, un homme de confession juive portant un drapeau israélien a d'ailleurs été battu.