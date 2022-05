L'Iran diffuse des images d'un couple de Français arrêtés pour espionnage

La France a condamné leur détention comme étant sans fondement et a exigé leur libération immédiate

La télévision d'État iranienne a diffusé mardi des informations concernant l'arrestation de deux ressortissants français, accusés d'espionnage et d'avoir tenté de provoquer des troubles.

Le ministère iranien des Renseignements avait déclaré le 11 mai avoir interpeller deux Européens pour avoir fomenté "l'insécurité" en Iran, mais n'avait pas révélé leurs nationalités.

La France a condamné leur détention comme étant sans fondement et a exigé leur libération immédiate, un incident susceptible de compliquer les relations entre les pays alors que les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 sont au point mort.

Cécile Kohler, 37 ans, et Jacques Paris, 69 ans, sont les deux personnes ayant été arrêtées selon la télévision d'État iranienne qui précise que "les deux espions avaient l'intention de fomenter des troubles en Iran en organisant des manifestations syndicales".

La justice iranienne n'a pour l'heure fait aucun commentaire.

Les autorités iraniennes retiennent prisonniers plusieurs ressortissants étrangers pour des motifs jugés politiques par les pays occidentaux qui considèrent que Téhéran s'en sert comme moyen de pression dans les négociations sur le dossier du nucléaire iranien ou pour desserrer l'étau des sanctions internationales.

Lundi, la police iranienne a arrêté l'universitaire et auteur Said Madani, accusé d'avoir agi "contre la sécurité" du pays et d'avoir des liens avec des États étrangers.