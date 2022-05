Entretien téléphonique entre Naftali Bennett et Emmanuel Macron

Naftali Bennett a remercié M. Macron pour avoir exprimé son soutien à Israël face aux attentats terroristes

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu ce mardi avec le président français Emmanuel Macron, et l'a félicité pour sa réélection à l'élection présidentielle en mai, selon un communiqué de son bureau.

M. Bennett a remercié le président Emmanuel Macron pour avoir exprimé "son soutien à Israël face aux attentats terroristes" et pour l'"engagement de la France en faveur de la sécurité d'Israël".

Les deux dirigeants ont également évoqué les liens étroits entre Israël et la France, et les fortes relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines.

De plus, ils ont discuté de la situation sécuritaire dans la région, en mettant l'accent sur l'Iran, et ont discuté des opportunités de coopération, ainsi que de la guerre en Europe et de ses conséquences.

Tout en se félicitant une nouvelle fois de la normalisation récente des relations d’Israël avec plusieurs pays de la région, le Président de la République française a exprimé sa préoccupation concernant les récentes annonces israéliennes "en matière de colonisation et sa volonté de contribuer à une relance décisive des efforts de paix au Proche-Orient", indique le site de l'Elysée.

Emmanuel Macron a également fait part de "son émotion concernant la mort de la journaliste Shireen Abu Aqleh et rappelé l’importance que la France attachait à ce que l’enquête aboutisse rapidement".

"S’agissant de l’agression russe contre l’Ukraine, le Président de la République et le Premier ministre israélien ont par ailleurs décidé de continuer de coordonner leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et à une négociation dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils agiront de concert dans le cadre des initiatives destinées à garantir la sécurité alimentaire mondiale", poursuit le communiqué de l'Elysée.

Le Premier ministre Naftali Bennett et le président Emmanuel Macron ont convenu de se rencontrer prochainement.