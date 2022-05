Nucléaire: Paris appelle les Etats-Unis et l'Iran à une "approche responsable"

"Le projet d’accord de retour au respect du JCPOA (acronyme du texte, ndlr) est prêt depuis plus de deux mois"

La France a appelé mardi Washington et Téhéran a "adopter une approche responsable" pour permettre d'aboutir à l'accord sur le nucléaire iranien, qui achoppe sur un différend entre les deux pays "extérieur" à cet accord.

"Le projet d’accord de retour au respect du JCPOA (acronyme du texte, ndlr) est prêt depuis plus de deux mois", mais "un sujet impliquant les États-Unis et l'Iran et extérieur au JCPOA ne l’a pas permis pour le moment", a rappelé le ministère des Affaires étrangères dans un point de presse électronique.

"Nous appelons les parties à adopter une approche responsable et à prendre urgemment les décisions nécessaires à la conclusion de cet accord. Ce serait une erreur grave et dangereuse de considérer qu’il pourra rester indéfiniment sur la table", a-t-il ajouté.

L'un des derniers obstacles est la demande de Téhéran que les Etats-Unis retirent les Gardiens de la Révolution, son armée idéologique, de la liste noire américaine des "organisations terroristes étrangères".

L'Iran a dit mardi attendre la réponse des Etats-Unis à des "solutions" discutées avec le négociateur de l'Union européenne Enrique Mora qui s'est rendu la semaine passée à Téhéran.

De son côté, Israël, mécontent des mesures que tentent de prendre les grandes puissances pour rétablir l'accord et ainsi stopper la course nucléaire iranienne, prépare un vaste exercice de confrontation directe avec l'Iran.