Benny Gantz se rend à Washington pour des pourparlers sécuritaires sur l'Iran et l'Ukraine

Le ministre israélien de la Défense appelle à une coordination régionale contre l'Iran

Le programme nucléaire iranien et la guerre en Ukraine seront au centre des discussions sécuritaires à Washington cette semaine, a déclaré mardi soir le ministre israélien de la Défense peu avant son envol pour les Etats-Unis.

Benny Gantz doit rencontrer le chef du Pentagone Lloyd Austin et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan lors de son déplacement, en marge de craintes croissantes sur l'enrichissement nucléaire en Iran et des tensions avec la Russie au sujet de la coordination en Syrie et la guerre en Ukraine.

"Je discuterai du renforcement de la coopération conjointe en matière de sécurité et de la gestion des défis régionaux, au premier rang desquels l'Iran, contre qui tous les acteurs modérés de la région doivent s'unir", a déclaré M. Gantz selon son porte-parole.

"Nous discuterons également de l'Ukraine et d'autres questions importantes pour la sécurité mondiale, régionale et israélienne", a-t-il ajouté, sans apporter plus de détails.

M. Gantz devrait atterrir à Washington mercredi en début d'après-midi et rencontrera M. Sullivan à la Maison Blanche peu après, selon un calendrier publié par son bureau.

La réunion avec M. Austin au Pentagone est prévue jeudi matin avant un envol pour Miami où Benny Gantz prononcera un discours lors d'une conférence organisée en l'honneur des familles des militaires israéliens tués au cours de leurs activités.

Il se rendra ensuite à New York dimanche, où il participera au défilé annuel de la ville en soutien à Israël, il tiendra une nouvelle allocution dans la soirée.

Le ministre a quitté Israël juste au moment où le chef du Commandement central américain, le général Michael Erik Kurilla, doit arriver pour superviser un important exercice de défense conjoint impliquant des ravitailleurs américains, un signal envoyé à l'Iran.