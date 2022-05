L'Iran ouvre une usine de drones au Tadjikistan

L'usine de production de Douchanbé fabriquera le nouveau drone militaire iranien

L'Iran a inauguré mardi une usine de fabrication de drones dans la capitale du Tadjikistan, au milieu de discussions entre de hauts responsables militaires sur la coopération contre le terrorisme en Asie centrale.

Selon le Tehran Times, l'usine de production de Douchanbé fabriquera le nouveau drone militaire iranien, l'Ababil-2, nommé d'après la "volée d'oiseaux" mentionnée dans le chapitre "Al-Fil" du Coran. Il serait capable d'effectuer des attaques ainsi que des missions de surveillance à une distance de 200 kilomètres avec une autonomie de 90 minutes.

"Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'exporter des équipements militaires vers des pays alliés et amis et de répondre aux besoins nationaux afin d'accroître la sécurité et d'instaurer une paix durable. Si Dieu le veut, à l'avenir, nous verrons davantage de coopération et d'interaction à tous les niveaux de la défense militaire entre l'Iran et le Tadjikistan", a déclaré le général de division Mohammad Bagheri lors de la cérémonie d'inauguration.

M. Bagheri est arrivé lundi au Tadjikistan où il a rencontré le ministre de la Défense, le colonel général Sherali Mirzo.

Les deux hommes ont discuté d'éventuels exercices militaires conjoints et des menaces pour la sécurité en Asie centrale, ainsi que de la coopération régionale pour promouvoir la paix et la stabilité dans l'Afghanistan voisin.

"Les forces armées des deux pays peuvent aider l'Afghanistan à établir la sécurité et la paix en développant la coopération militaire et régionale", a déclaré mardi M. Bagheri lors de l'entretien avec le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon.