Séoul: Biden et Yoon pour une coopération militaire face à la menace de Pyongyang

Washington a proposé des vaccins à Pyongyang mais n'a "pas obtenu de réponse"

Le président Joe Biden et son nouvel homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ont convenu samedi d'organiser des exercices militaires plus importants face aux menaces nord-coréennes, mais aussi pour maintenir la région indo-pacifique "libre et ouverte" et protéger les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Compte tenu de l'évolution de la menace posée par la République populaire démocratique de Corée (RPDC, le nom officiel de la Corée du Nord, NDLR), les deux dirigeants conviennent d'entamer des discussions en vue d'élargir la portée et l'ampleur des exercices et des entraînements militaires conjoints dans et aux alentours de la péninsule coréenne", selon un communiqué conjoint publié à l'issue du sommet.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Séoul pour leur premier engagement diplomatique depuis l'investiture du président sud-coréen il y a 11 jours.

Les États-Unis ont également promis de déployer des "ressources stratégiques" - telles que des bombardiers à longue portée, des sous-marins lance-missiles ou des porte-avions - si nécessaire pour dissuader la Corée du Nord, selon le communiqué.

Les deux leaders ont par ailleurs déterminés à dénucléariser la Corée du Nord tout en étant ouverts à la diplomatie avec Pyongyang.

"Pour ce qui est de savoir si je rencontrerai le dirigeant de la Corée du Nord, cela dépendra de sa sincérité et de son sérieux", a toutefois précisé M. Biden.

Washington a parallèlement proposé l'envoi de vaccins contre le Covid-19 à la Corée du Nord, qui lutte contre sa première épidémie révélée. "Nous n'avons pas eu de réponse", a indiqué Joe Biden.

La Corée du Nord a signalé samedi plus de 200.000 nouveaux patients souffrant de fièvre pour un cinquième jour consécutif, mais le pays dispose de peu de vaccins ou de traitements modernes contre la pandémie.