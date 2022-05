Chypre: Israël a rejoint 6 autres pays dont la France pour des exercices d'évacuation de civils des zones de conflit

L'Arabie saoudite a envoyé une délégation d'observateurs à "Argonaut 2022"

Sept pays, dont les États-Unis, la France, l'Italie, Israël et la Grèce, ont pris part à une série d'exercices à Chypre et dans ses environs visant à faciliter les évacuations civiles des zones de conflit et à mener des opérations de sauvetage en mer, dans un contexte de crainte renouvelée en raison de la guerre en Ukraine.

Pour la première fois, l'Égypte a participé à l'étape menée vendredi avec ses propres forces militaires, tandis que l'Arabie saoudite a envoyé une délégation d'observateurs à "Argonaut 2022", que Chypre a qualifié de l'un des exercices d'évacuation civile les plus importants au monde.

Selon le ministre chypriote de la Défense, Charalambos Petrides, les nations participantes ont pris part à la planification de l'évacuation massive de civils fuyant une crise dans un pays voisin.