Le colonel des Gardiens abattu à Téhéran responsable des attaques de 2012 contre des Israéliens basés à l'étranger (média)

Sayyad Khodaï était lié à plusieurs opérations menées contre des Israéliens en Asie, en Europe et en Afrique

Le colonel Sayyad Khodaï des Gardiens de la révolution iraniens, tué dimanche par balle par deux motards à Téhéran, était responsable de la sélection, de la communication et du recrutement de civils pour frapper des citoyens israéliens dans différentes parties du monde, a rapporté lundi le média d'opposition Iran International.

Selon la chaîne qui cite des sources sécuritaires européennes, Sayyad Khodaï était lié à plusieurs opérations menées contre des Israéliens en Asie, en Europe et en Afrique en 2012.

Le 15 février 2012, une bombe fait exploser la voiture d'un diplomate israélien basé à New Delhi, blessant grièvement son épouse et son chauffeur.

Le même jour, plusieurs tentatives d'attaques ont également été menées en Géorgie et dans plusieurs autres pays d'Asie centrale contre des cibles israéliennes.

L'opération la plus controversée a été enregistrée en Thaïlande en février de la même année.

Deux Iraniens avaient été arrêtés puis inculpés après une série d'explosions dans le centre de la capitale thaïlandaise le 14 février visant des diplomates israéliens. Un troisième avait été interpellé en Malaisie.

Sayyad Khodaï était connu sous le nom de "Hunter" et parlait couramment les langues locales et régionales, telles que le turc, le kurde et l'arabe, a indiqué la chaîne.

L'Iran a assuré que son assassinat serait "vengé", "il ne fait aucun doute que la main de l'arrogance mondiale peut être vue dans ce crime", a souligné ce lundi le président Ebrahim Raïssi, expression faisant référence aux Etats-Unis et à leurs alliés, dans la phraséologie officielle de la République islamique.