Washington travaillerait activement à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite

Le gouvernement Biden travaillerait activement à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, selon des informations rapportées par Barak David, le journaliste israélien spécialisé en politique et diplomatie.

Au cœur des négociations se trouverait une médiation menée par Washington entre Jérusalem, Riyad et Le Caire afin de procéder au transfert des îles de Tiran et San sous souveraineté saoudienne.

Ces îles situées en mer Rouge représentent une position stratégique entre l'Afrique, l'Égypte et le port d'Eilat. En avril 2016, un accord signé entre l'Égypte et l'Arabie saoudite prévoyait le transfert des îles sous souveraineté saoudienne, mais sans que le feu vert sécuritaire israélien nécessaire ne soit donné à cette transaction.

Le détroit de Tiran est le seul passage maritime d'Israël entre Eilat et la haute mer, permettant la navigation vers et depuis l'Afrique et l'Asie sans nécessiter de passage par le canal de Suez, ainsi que le passage vers et depuis le canal de Suez.

Les navires de la marine israélienne utilisent la voie navigable pour atteindre les mers ouvertes, où ils effectuent des exercices navals qui ne sont pas possibles dans les confins étroits du golfe d'Aqaba. Le blocus égyptien de la voie navigable à la navigation israélienne en 1967 a été un casus belli clé pour Israël qui a conduit au début de la guerre des Six jours.

Dans une volonté de compromis, l'Arabie saoudite se serait engagée à maintenir la démilitarisation des îles et à accorder une liberté totale de navigation dans le secteur, tout en réclamant la fin de la présence d'observateurs internationaux sur ces territoires.

Israël aurait accepté le départ des observateurs tout en exigeant un arrangement sécuritaire alternatif.

En début de mois, l'Arabie saoudite avait crée la surprise en annonçant son intention d'investir dans des startup israéliennes via le fonds crée par Jared Kushner, l'un des artisans des accords d'Abraham. Une première dans l'histoire des liens bilatéraux entre Riyad et Jérusalem, qui n'entretiennent à ce jour aucune relation diplomatique officielle.