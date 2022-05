Les Etats-Unis sanctionnent des responsables du Hamas impliqués dans un réseau de financement du terrorisme

"Le Hamas a généré d'énormes revenus grâce à son portefeuille d'investissements secrets en déstabilisant Gaza"

Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à un responsable des finances du Hamas au pouvoir à Gaza ainsi qu'à un réseau de facilitateurs financiers et d'entreprises ayant généré des revenus pour le groupe islamiste palestinien, a indiqué le département du Trésor.

Les sanctions visent le bureau d'investissement du Hamas, qui détient des actifs estimés à plus de 500 millions de dollars, liés notamment à des sociétés opérant au Soudan, en Turquie, en Arabie saoudite, en Algérie et aux Émirats arabes unis, a indiqué le département dans un communiqué.

"L'action d'aujourd'hui cible les individus et les entreprises que le Hamas utilise pour dissimuler et blanchir des fonds", a déclaré la secrétaire adjointe au Trésor pour le financement du terrorisme et les crimes financiers, Elizabeth Rosenberg, en Israël actuellement.

"Le Hamas a généré de vastes sommes de revenus grâce à son portefeuille d'investissement secret tout en déstabilisant Gaza, qui fait face à des conditions de vie et économiques difficiles", a-t-elle affirmé.

"Le Hamas maintient un programme violent qui nuit à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens", a-t-elle souligné précisant que les États-Unis "se sont engagés à priver le Hamas de la capacité de générer et de déplacer des fonds et à tenir le groupe responsable de son rôle dans la promotion et la perpétration de la violence dans la région".

Le responsable du groupe sanctionné est Abdallah Yusuf Faisal Sabri, un ressortissant jordanien et comptable basé au Koweït qui a travaillé au ministère des Finances du Hamas pendant plusieurs années, a indiqué le département du Trésor.

Les sociétés sanctionnées incluent Agrogate Holding basée au Soudan, Sidar Company basée en Algérie, Itqan Real Estate JSC basée aux Émirats Arabes Unis, Trend GYO basée en Turquie et Anda Company basée en Arabie Saoudite, a ajouté le département.