Jérusalem: rencontre des ministres turc et israélien pour une coopération économique "élargie"

Les chefs des diplomaties turque et israélienne, Mevlut Cavusoglu et Yaïr Lapid, se sont rencontrés mercredi au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem et réitéré la nécessité d'élargir la coopération économique entre les pays, mais n'ont pas annoncé le retour des ambassadeurs dans les deux pays.

Ils ont par ailleurs évoqué le renforcement de la coopération dans le domaine de l'aviation et de l'économie.

"Nous essayons de clore un chapitre - et d'en ouvrir un second", a déclaré Yaïr Lapid au terme de la réunion lors d'une conférence de presse conjointe.

"Nous ne prétendrons pas que notre relation n'a pas eu des hauts et des bas", a-t-il affirmé, mais "même dans les moments de tensions politiques, la coopération économique entre nos pays s'est toujours accrue", a-t-il salué, annonçant la remise sur pied de la commission économique bilatérale.

"L'objectif est d'élargir la coopération économique, de créer plus de liens", a-t-il souligné.

De son côté Mevlut Cavusoglu a estimé que la normalisation de nos relations aura un impact positif sur la résolution pacifique du conflit" israélo-palestinien.

"La Turquie est prête à prendre des responsabilités pour continuer les efforts en vue du dialogue (israélo-palestinien)", a-t-il assuré.

Le chef de la diplomatie turque s'est rendu mardi à Ramallah en Cisjordanie, siège de l'Autorité palestinienne, avec laquelle il a signé neuf nouveaux accords, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du commerce, dans le but de soutenir l'économie palestinienne.