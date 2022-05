Nucléaire: chances "ténues" d'un accord avec l'Iran (négociateur)

"Nous n'avons pas conclu d'accord avec l'Iran et les chances d'y parvenir sont au mieux ténues"

Les chances de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien sont "ténues", s'apprêtait à prévenir mercredi le négociateur américain en charge du dossier, prévenant que les Etats-Unis sont prêts à réagir à une absence d'accord.

Rob Malley, qui dirige depuis plus d'un an des négociations indirectes avec l'Iran à Vienne, devait néanmoins assurer au Congrès que l'administration Biden souhaite toujours revenir au respect de l'accord de 2015 dénoncé par Donald Trump, et qu'elle reste prête à lever les sanctions contre Téhéran en cas d'accord, selon une copie diffusée à l'avance de ses propos à délivrer.

"Nous n'avons pas conclu d'accord avec l'Iran et les chances d'y parvenir sont au mieux ténues", doit-il dire devant une commission du Sénat américain.

"Si l'Iran maintient ses exigences qui dépassent le périmètre du JCPOA, nous continuerons de les rejeter et il n'y aura pas d'accord", doit-il poursuivre, utilisant l'acronyme de l'accord international qui prévoit des restrictions drastiques au programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales.

L'un des derniers obstacles est la demande de Téhéran que les Etats-Unis retirent les Gardiens de la Révolution, son armée idéologique, de la liste noire américaine des "organisations terroristes étrangères".

Washington assure que cette sanction, décidée par Donald Trump après le retrait de l'accord, n'a aucun lien avec le nucléaire et ne peut être discutée dans le cadre de ces négociations.

Si les pourparlers échouent, "le gouvernement iranien devra expliquer à son peuple pourquoi il a choisi l'isolement", doit estimer Rob Malley.

"Nous sommes tout à fait prêts à nous confronter à cette réalité si c'est celle que choisit l'Iran, prêts à continuer d'imposer et à durcir nos sanctions, quoiqu'avec l'Europe fermement à nos côtés cette fois", doit-il avertir.

Les Etats-Unis seraient également prêts à "répondre avec force à une quelconque escalade iranienne, en travaillant de concert avec Israël et nos partenaires dans la région".

Le négociateur américain note que le gouvernement américain ne se fait pas d'illusion sur la nature du régime iranien.

"Les manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui démontrent la corruption et la mauvaise gestion du gouvernement iranien et la réponse brutale à ces manifestations nous rappellent la faillite morale" du régime de Téhéran, ajoute-t-il.

Mais il a estimé que les Etats-Unis avaient quand même intérêt à revenir à l'accord nucléaire de 2015, la politique de "pression maximale" de M. Trump ayant échoué.

"Nous serons dans une bien meilleure position pour les confronter si nous rétablissons les contraintes sur le programme nucléaire iranien, qui sont aujourd'hui sur le point de disparaître", a-t-il conclu.