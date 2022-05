Israël a informé les Etats-Unis qu'il était responsable de l'élimination ciblée du colonel iranien (New York Times)

Le colonel iranien était impliqué dans des tentatives d'attentats terroristes

Israël a informé les Etats-Unis qu'il était responsable de l'élimination ciblée du colonel Sayyad Khodaï du Corps des gardiens de la révolution iranienne, a rapporté mercredi le New York Times, citant un responsable des services de renseignement.

Selon le rapport, les Israéliens ont affirmé aux Américains que l'assassinat était un avertissement à l'Iran pour qu'il mette fin aux opérations d'un groupe secret au sein de la Force Quds du Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), connu sous le nom d'Unité 840, a déclaré le responsable du renseignement, sous couvert d'anonymat.

L'unité 840 est chargée d'enlever et d'assassiner des étrangers dans le monde entier, y compris des civils et des responsables israéliens, selon des responsables du gouvernement, de l'armée et des services de renseignement israéliens.

Les responsables israéliens ont déclaré que Khodaï était le commandant adjoint de l'unité 840 et qu'il participait à la planification de complots contre des étrangers, y compris des Israéliens.

Selon l'Etat hébreu, il était également responsable des opérations de l'unité au Moyen-Orient, et qu'il avait été impliqué au cours des deux dernières années dans des tentatives d'attentats terroristes contre des Israéliens, des civils européens et américains, et des responsables gouvernementaux en Colombie, au Kenya, en Éthiopie, aux Émirats arabes unis et à Chypre.

Des milliers d'Iraniens ont rendu mardi un dernier hommage à l'officier des Gardiens de la Révolution, tué par balles à Téhéran.

Le colonel Sayyad Khodaï a été tué dimanche par deux motards qui ont ouvert le feu sur lui dans l'est de la capitale iranienne alors qu'il rentrait chez lui. Il a été atteint de cinq balles, selon l'agence officielle Irna.

Iribnews, le site de la télévision d'Etat, a présenté l'officier tué comme un membre de la Force Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution en charge des opérations extérieures. La victime était "connue" en Syrie, pays en guerre où l'Iran aide militairement le régime de Bachar al-Assad.