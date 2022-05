Variole du singe: des tests PCR en préparation

"La plupart des cas sont des jeunes hommes"

Alors que 219 cas de variole du singe ont été détectés à travers le monde, le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé avoir développé des tests PCR pour détecter le virus, rapporte Cnews.

Les tests ont été mis au point par Roche et sa filiale TIB Molbiol.

"Roche a très rapidement développé une nouvelle série de tests pour la détection du virus de la variole simienne et le suivi de sa propagation", a déclaré le directeur de la division Diagnostics de Roche.

Au total, 19 pays où la maladie est inhabituelle, la plupart en Europe, ont rapporté au moins un cas confirmé, indique le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans une note épidémiologique diffusée mercredi soir.

"La plupart des cas sont des jeunes hommes, s'identifiant eux-mêmes comme des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Il n'y a eu aucun décès", précise l'agence européenne basée à Stockholm.

Hors des 11 pays d'Afrique où cette maladie rare est endémique, trois pays concentrent actuellement l'essentiel des cas confirmés: le Royaume-Uni, premier pays où des cas inhabituels ont été repérés début mai (71 cas), l'Espagne (51) et le Portugal (37), selon l'ECDC.

L'Europe a recensé 191 cas, dont 118 dans les pays de l'UE. Le Canada (15), les Etats-Unis (9), l'Australie (2), Israël (1) et les Emirats Arabes Unis (1) sont les six pays non européens avec des cas considérés comme confirmés.