340 immigrants éthiopiens atterriront la semaine prochaine en Israël dans le cadre d'une nouvelle opération

Des milliers d'immigrants auront le "privilège de réaliser leurs rêves"

Deux vols transportant 340 immigrants juifs d'Ethiopie atterriront en Israël la semaine prochaine dans le cadre d'un effort renouvelé pour faire venir les membres restants de la communauté de ce pays en Israël, a annoncé jeudi le ministère de l'Alyah et de l'Intégration.

Après une pause d'un an et une lutte prolongée de la part de la ministre Pnina Tamano-Shata, l'opération, qui vise à faire venir 3.000 immigrants qui attendent depuis des décennies dans des camps de transit à Gondar et Addis-Abeba, reprendra cette semaine.

Une délégation conduite par Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale et chef de l'Agence juive pour Israël, partira mardi pour l'Éthiopie.

Mercredi, un vol de 180 immigrants atterrira en Israël, suivi de 160 autres qui débarqueront jeudi.

L'opération actuelle a commencé en septembre 2020 et s'est terminée en mars 2021. Pour la seule année de 2021, 1.636 Juifs éthiopiens ont immigré en Israël.

En novembre dernier, le gouvernement avait promis de renouveler l'opération.

Mme Tamano-Shata, première femme d'origine éthiopienne à siéger à la Knesset, a salué la reprise des vols comme une victoire, après s'être battue avec le gouvernement pour obtenir un nouveau budget, et pour avoir reçu le feu vert de la Cour suprême.

"Il s'agit de la poursuite de la campagne visant à corriger l'injustice faite à de nombreuses familles juives éthiopiennes, et comme je l'ai promis, je ne laisserai personne derrière", a déclaré Mme Tamano-Shata jeudi.

M. Hagoel a déclaré que des milliers d'immigrants auront le "privilège de réaliser leurs rêves" et de retrouver leurs proches en Israël, grâce à la reprise de l'opération.

En prévision de l'arrivée des immigrants, cinq nouveaux centres d'immigration ont été créés afin d'aider les nouveaux arrivants dans le processus d'intégration, notamment en les aidant à apprendre l'hébreu.