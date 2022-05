Delta Airlines inaugure une nouvelle liaison Tel Aviv-Boston

Dans un contexte de forte demande, les premiers vols devraient être presque tous complets

La compagnie aérienne Delta Airlines a inauguré cette semaine des vols reliant Tel-Aviv à Boston, dans le Massachusetts aux Etats-Unis, rapporte le Jerusalem Post.

La nouvelle liaison opèrera trois fois par semaine, les lundi, vendredi et mercredi, selon la compagnie aérienne.

Dans un contexte de forte demande, les premiers vols devraient être presque tous complets, assure la direction.

"Nous sommes ravis d'avoir lancé ce nouveau service car désormais 10 vols hebdomadaires entre Israël et les Etats-Unis sont opérationnels", a déclaré Esty Herskowitz, directrice commerciale de Delta pour Israël.

"Offrir un accès sans escale à deux de nos hubs de la côte est des États-Unis, Boston et New York, permet à nos clients d'organiser des voyages d'affaires ou des vacances plus facilement", a-t-elle ajouté.

Les vols seront proposés à bord d'Airbus A330-900neo pour cette nouvelle liaison.