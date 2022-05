Les États-Unis suspendent l'aide accordée au Soudan dans le cadre des accords d'Abraham

Le général Abdel Fattah al-Burhane a levé dimanche l'état d'urgence imposé au Soudan

L'administration Biden suspend l'aide au Soudan, y compris celle liée à son accord de normalisation avec Israël, a rapporté mardi le Jewish Telegraphic Agency (JTA).

"Les États-Unis gèlent pour le moment l'assistance initialement promise au gouvernement de transition dirigé par des civils du Soudan dans le cadre de ses efforts pour améliorer les relations bilatérales du pays avec Israël", a déclaré un porte-parole du département d'État américain.

"Cela comprend les expéditions de blé et certaines aides au développement, au commerce et à l'investissement", a-t-il affirmé.

Le porte-parole a également indiqué que les États-Unis ont également suspendu l'aide étrangère non liée aux accords d'Abraham, en raison du coup d'État. Il ajoute que l'administration Biden attend d'Israël qu'il se joigne à l'appel pour le retour d'un gouvernement démocratiquement élu.

"Toute initiative prise à cet égard par les dirigeants militaires du Soudan ne jouirait d'aucune crédibilité auprès du peuple soudanais", a-t-il dit.

"Nous encourageons vivement l'État d'Israël à se joindre à nous et à l'ensemble de la communauté internationale pour faire pression afin que les dirigeants militaires du Soudan cèdent le pouvoir à un gouvernement de transition crédible dirigé par des civils", a-t-il souligné.

Le général Burhane, qui a fait arrêter ses partenaires civils, limogé le gouvernement de transition et imposé l'état d'urgence lors de son coup de force, est sous le feu des critiques de la communauté internationale, qui fait du retour des civils au pouvoir la condition sine qua non pour la reprise de son aide pays, l'un des plus pauvres au monde.