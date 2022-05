"Israël est de retour en Afrique": Y. Lapid s'engage à approfondir les partenariats avec les pays africains

"Nous coopérerons pour assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes"

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a exposé mardi plusieurs grands objectifs pour l'avenir du partenariat d'Israël avec les pays africains, en soulignant qu'"Israël est de retour en Afrique".

"Nous coopérerons pour assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes", a déclaré M. Lapid, s'exprimant en vidéo dans le cadre d'une conférence organisée par l'ambassade d'Israël à Paris, visant à promouvoir le renforcement de l’État juif en Afrique.

https://twitter.com/i/web/status/1531627008337272838 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous allons nous coordonner dans la lutte contre le terrorisme pour assurer la paix et la stabilité. Nous collaborerons dans le domaine de la haute technologie afin de créer des opportunités pour des millions d'Israéliens et d'Africains. Nous cultiverons des liens diplomatiques plus profonds pour cimenter notre partenariat historique et profondément enraciné", a-t-il affirmé.

Israël a connu un âge d'or dans ses relations avec les pays africains dans les années 1950 et 1960, en offrant une aide agricole aux nations subsahariennes.

Les relations se sont effondrées après les guerres de 1967 et 1973 et la plupart des pays africains avaient rompu leurs relations diplomatiques.

Aujourd'hui, l'Etat hébreu entretient des relations diplomatiques avec l'ensemble des 54 pays africains, à l'exception de 9 d'entre eux, et un vent nouveau a soufflé dans les voiles de la diplomatie israélienne sur le continent grâce aux efforts du gouvernement de Benyamin Netanyahou et à la signature des accords d'Abraham.

Israël, l'une des deux seules nations non africaines à partager une frontière avec l'Afrique, est devenu un observateur de l'Union africaine en 2021.

"Face aux défis mondiaux, les pays qui coopèrent prospéreront, tandis que les pays qui s'isolent se laisseront distancer", a-t-il soutenu.