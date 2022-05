Sommet du Néguev: prochaine réunion à Bahreïn le mois prochain

Selon un diplomate de l'un des pays participants, il s'agit d’"étoffer" le projet du Forum du Néguev

Les hauts responsables des nations représentées au sommet du Néguev prévoient de tenir leur première réunion de travail à Bahreïn le mois prochain, ont confirmé des sources de plusieurs pays impliqués, selon le Jerusalem Post.

Quatre chefs de diplomatie arabe - Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Égypte -, leur homologue israélien et le secrétaire d'État américain s'étaient réunis en mars dernier à Sde Boker, un kibboutz du désert du Néguev (sud) où repose la dépouille du fondateur d'Israël David Ben Gourion, et avaient annoncé qu'ils travailleraient sur une myriade de domaines d'intérêts communs.

De hauts responsables de ces mêmes pays, aux côtés de la Jordanie, devraient ainsi participer à la première réunion de suivi d'un comité directeur à Bahreïn à la mi-juin, qui sera présidé par le sous-secrétaire bahreïni aux affaires politiques, le cheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa.

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, devrait quant à lui représenter l'Etat hébreu.

Selon un diplomate de l'un des pays participants, l'objectif est de tenter d’"étoffer" le projet du Forum du Néguev.