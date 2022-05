Les États-Unis s'engagent à rouvrir un consulat palestinien à Jérusalem (département d'État)

"Un moyen important pour notre pays de s'engager et d'apporter son soutien au peuple palestinien"

Le porte-parole du département d'État a précisé mardi soir que les Etats-Unis restaient "engagés à rouvrir un consulat palestinien à Jérusalem".

"Nous continuons à croire que la réouverture du consulat peut être un moyen important pour notre pays de s'engager et d'apporter son soutien au peuple palestinien. Nous continuons à en discuter avec nos partenaires israéliens et palestiniens et nous continuerons à consulter les membres du Congrès" a déclaré le porte-parole Ned Price lors d'un point presse, refusant une fois de plus de donner une date précise pour la réalisation de cette promesse de campagne.

"En attendant, en ce moment même, nous avons une équipe dévouée de collègues travaillant à Jérusalem dans notre unité des affaires palestiniennes, qui se concentre sur l'engagement avec le peuple palestinien", a-t-il ajouté en reconnaissant qu'il s'agit d'une question "particulièrement sensible".

Le gouvernement israélien s'est opposé à cette décision, arguant qu'elle constituait un empiètement sur sa souveraineté. Washington a par la suite mis de côté son projet, ne voulant pas provoquer de conflit avec ses alliés israéliens.

Selon deux responsables américains et palestiniens qui se sont confiés au Times of Israel la semaine dernière, le président américain Joe Biden nommera le secrétaire d'État adjoint pour les affaires israéliennes et palestiniennes Hady Amr au rôle d'envoyé spécial auprès des Palestiniens.

M. Amr restera à Washington mais se rendra régulièrement dans la région et travaillera en étroite collaboration avec l'unité des Affaires palestiniennes, qui est actuellement une branche de l'ambassade des États-Unis en Israël et qui est installée dans l'ancien bâtiment du consulat de Jérusalem.