A. Blinken exhorte M. Abbas à conclure l'enquête sur la mort de Shireen Abu Akleh

Washington fait pression sur Ramallah pour qu'il partage les éléments de l'enquête avec Israël

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu mardi avec le président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas lors d'un appel téléphonique, exhortant les Palestiniens à conclure leur enquête sur la mort de la reporter d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh.

Jeudi dernier, le procureur en chef de l'AP, Akram al-Khatib a déclaré en conférence de presse que la journaliste américano-palestinienne avait été la cible d'une balle de calibre 5.56 mm tirée par un "Ruger M40", un fusil de précision américain.

Mais le rapport officiel de son bureau faisait état d'un Ruger Mini-14, présenté comme une arme semi-automatique.

Israël de son côté poursuit ses investigations mais estime peu probable de parvenir à une conclusion définitive sans examiner la balle qui a tué Shireen Abu Akleh, que l'AP refuse de remettre.

Les États-Unis tentent de faire pression sur Ramallah pour qu'il partage les éléments de l'enquête avec l'Etat hébreu.

Lors de l'appel téléphonique avec M. Abbas, M. Blinken a également souligné l'"importance pour les Israéliens et les Palestiniens de travailler pour maintenir le calme et désamorcer les tensions", tandis que de violents affrontements ont éclaté ces dernières semaines entre Palestiniens et policiers israéliens sur le mont du Temple.

Le haut responsable américain a par ailleurs rappelé l'intérêt des relations américano-palestiniennes et le soutien de l'administration à une solution négociée à deux États.

Mardi, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a indiqué que les Etats-Unis restaient "engagés à rouvrir un consulat palestinien à Jérusalem", sans préciser de calendrier.