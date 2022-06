Au moins 2.000 espèces de reptiles menacées d'extinction (étude)

Le monde pourrait perdre "une richesse cumulée de 15,6 milliards d'années d'évolution"

Une nouvelle étude internationale à laquelle ont participé des chercheurs des universités de Tel Aviv et de Ben Gourion a révélé que 21% des espèces de reptiles sur Terre (une espèce sur cinq), soit un total d'environ 2.000 espèces, étaient menacées d'extinction.

Selon les experts, il existe plus de 12.000 espèces de reptiles dans le monde.

L'étude montre que 30% des reptiles forestiers et environ 14% de ceux vivant dans les zones arides sont menacés, 58% de toutes les espèces de tortues et 50% de toutes les espèces de crocodiles sont en danger critique.

Si les 1.829 espèces de tortues, crocodiles, lézards et serpents menacés venaient à effectivement disparaître, le monde perdrait une richesse cumulée de 15,6 milliards d'années d'évolution, selon les chercheurs.

Cette étude approfondie, la première du genre dans l'histoire, a été menée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et a fait participé 52 scientifiques du monde entier, dont le professeur Shai Meiri de l'école de zoologie de l'Université de Tel Aviv, et le Dr Uri Roll de l'Université Ben Gourion. L'étude a été publiée dans la prestigieuse revue Nature.

"En général, l'état des reptiles dans le monde est grave", a déclaré le professeur Meiri, ajoutant que "c'est pire que celui des oiseaux et des mammifères".

"La plus grande menace pour les reptiles est la destruction de leurs habitats due à l'agriculture, à la déforestation et au développement urbain, et moins à cause de la chasse directe, qui affecte principalement les tortues et les crocodiles", a-t-il précisé.

Cette étude constitue "un travail important en tant que base initiale de l'évaluation des risques chez divers reptiles à travers le monde, mais ce n'est certainement pas la fin de l'histoire", a pour sa part jugé le Dr Uri Roll.

"Nous manquons encore de beaucoup d'informations sur les différents risques auxquels sont confrontés les reptiles", a-t-il confié, concernant les effets du changement climatique, par exemple.

"L'examen qui vient d'être publié n'inclut pas encore ces menaces futures dans ses évaluations des risques pour les reptiles. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous", a-t-il conclu.