Benny Gantz rencontre le Premier ministre indien à New Delhi

"La coopération entre nos pays élargira les capacités à faire face aux défis"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a rencontré jeudi le Premier ministre indien Narendra Modi dans le cadre de sa visite officielle en Inde, marquant 30 ans de relations diplomatiques et de coopération en matière de défense entre les deux pays.

"Nous avons une excellente occasion d'approfondir la coopération en matière de défense entre nos pays et de nous appuyer sur nos valeurs communes afin de contribuer à la stabilité mondiale," a déclaré Benny Gantz.

Plus tôt dans la journée, le ministre Gantz a rencontré son homologue indien Rajnath Singh et le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval. Les ministres ont évoqué les défis stratégiques mondiaux, la coopération militaire, la coopération industrielle de défense et la Recherche et Développement conjointe.

"L'Inde est une superpuissance industrielle et Israël est une superpuissance technologique - la coopération entre nos pays élargira les capacités à faire face aux défis en matière de développement", a déclaré M. Gantz.

Les réunions ont été suivies entre autres par le chef de cabinet du ministre israélien de la Défense, le secrétaire militaire Brigadier, l'attaché de défense d'Israël en Inde, le colonel Asaf Maller, et l'ambassadeur Naor Gilon.