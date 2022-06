L'Arabie saoudite est un "partenaire essentiel" dans l'extension des accords d'Abraham (Blinken)

"L'Arabie saoudite est également un partenaire dans la gestion des défis posés par l'Iran"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré jeudi que l'Arabie saoudite est un "partenaire essentiel" pour contrecarrer l'Iran dans la région et pour aider à étendre les accords d'Abraham entre Israël et ses voisins.

Lors d'un événement organisé mercredi, des journalistes ont demandé à M. Blinken comment l'administration Biden équilibrait ses efforts pour pousser l'Arabie saoudite à respecter les droits de l'homme, tout en souhaitant que Riyad l'aide à résoudre la crise énergétique actuelle et que le royaume du Golfe prenne des mesures pour normaliser ses relations avec Israël.

"Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le président Biden était déterminé à recalibrer les relations avec l'Arabie saoudite et à s'assurer que cette relation servait nos propres intérêts, ainsi que nos valeurs, à mesure que nous avancions. Mais il s'agit aussi de préserver cette relation, car elle nous aide aussi à accomplir de nombreuses choses importantes, et c'est en grande partie ce que nous avons fait", a affirmé M. Blinken.

"L'Arabie saoudite est un partenaire essentiel pour nous dans la lutte contre l'extrémisme dans la région, dans la gestion des défis posés par l'Iran, et aussi, je l'espère, dans la poursuite du processus d'établissement de relations entre Israël et ses voisins, tant proches qu'éloignés, par la poursuite et l'élargissement des accords d'Abraham", a-t-il ajouté.