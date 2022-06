E. Macron s'est entretenu avec M. Abbas sur "la détérioration de la situation" en Cisjordanie

E. Macron exhorte le dirigeant palestinien à conclure les enquêtes sur la mort de Shireen Abu Aqleh

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et fait part de sa "préoccupation" face à "la détérioration de la situation" en Cisjordanie et de sa "disponibilité" pour aider à négocier une "paix durable" dans la région, selon un communiqué de l'Elysée.

M. Macron a par ailleurs "déploré la poursuite de la politique de colonisation (israélienne) et rappelé à M. Abbas l'engagement indéfectible de la France en faveur du respect des droits légitimes des Palestiniens".

L'armée israélienne a intensifié ses opérations d'arretation en Cisjordanie à la suite d'une série d'attaques terroristes contre des villes israéliennes qui ont causé la mort de 19 personnes.

Les raids ont déclenché des affrontements avec des groupes palestiniens armés, lors desquels une journaliste d'Al Jazeera a été tuée à Jénine.

Emmanuel Macron a présenté ses condoléances pour la mort de Shireen Abu Aqleh Lors de son entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas, et rappelé l’"importance pour la France que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort".

Il a dit sa "disponibilité" pour contenir toute escalade et favoriser la reprise de négociations entre Israéliens et Palestiniens "en vue d’aboutir à une paix juste et durable dans la région", soulignant l’attention particulière qu’il portait aux Lieux saints à Jérusalem, sur lesquels il s’est rendu en janvier 2020, et à la stabilité et la sécurité de toutes les parties prenantes de la région.

le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a de son côté félicité Emmanuel Macron pour sa réélection le 24 avril dernier.